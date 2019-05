Spoiler Una Vita fino al 18 maggio | Leonor non si fida di Inigo

Blastingnews

(Di domenica 12 maggio 2019) Le trame di "Una" degli episodi in onda da domenica dodicial diciotto, svelano che sarà difficile la situazione di Blanca, la quale sarà costretta a trascorrere il tempo con un uomo di cui non è innamorata. Inoltre, il Colonnello Valverde sarà triste, poiché saprà che Silvia convolerà a nozze con il macabro Zavala. La giovanenon si sentirà ancora pronta a dare fiducia ad, in quanto sente ancora la nostalgia del suo amato Pablo. Colpi di scena ed intriganti vicende caratterizzeranno tale settimana. Trame 'Una': Un matrimonio senza amore Donna Blanca soffre, poiché Diego non l'ha accettata come compagna. L'uomo sembra essere affetto da mercurialismo e così ha deciso di rinunciare a lei, lasciandola partire con Huertas per raggiungere i suoi possedimenti. Nel frattempo, Ursula cerca di darad una lite tra la scrittricee Blanca, al fine di ...

