Sicilia | auto precipita dalla A19 e finisce in acqua | 1 morto e un ferito

Auto : Sara Safe Factor 'corre' in Sicilia : ANSA, - ROMA, 4 MAG - Fa un salto nel futuro e porta ai giovani il mondo dell'elettrico il terzo appuntamento 2019 di Sara Safe Factor, in Strada ed in Pista Vincono le Regole. Martedì 7 maggio alle 9.00 il progetto sulla sicurezza stradale dedicato agli studenti ...

Sicilia : Musumeci sostituisce commissione autorizzazioni ambientali : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Sostituire con urgenza la commissione che a Palermo si occupa della valutazione d’impatto ambientale. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha chiesto all’assessore per l’Ambiente Toto Cordaro di avviare subito le procedure per il rinnovo

Sicilia : Regione - 'più snella procedura rilascio autorizzazioni Genio civile' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Ancora un passo avanti del governo Musumeci verso la sburocratizzazione degli uffici regionali che si occupano di edilizia. Diventa più snella, infatti,la procedura per il rilascio delle autorizzazioni a costruire nelle zone considerate a rischio sismico. D'ora in poi,

Salvini ricicla tutto - in Sicilia - sognando una Lega autosufficiente : Roma. Quelli più scettici, nella Lega che fu del nord, malignano che si tratta di "gente che è scesa dal carretto Siciliano per salire sul nostro Carroccio". E però, in ogni caso, in questa operazione ...

Lo scirocco in Sicilia - le immagini delle auto tra le onde dello Stretto di Messina : Ecco le immagini del traghetto che tenta di attraversare con le auto a bordo lo Stretto di Messina. immagini impressionanti. Per i passeggeri tanta paura e qualche malore, ma alla fine tutto è andato ...

Sicilia : autostrada Messina-Palermo - oggi si inaugura svincolo Giostra : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - Alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia Marco Falcone, si terrà questa mattina l'inaugurazione dello svincolo Giostra dell'autostrada A20 Messina-Palermo. L'opera, voluta dal Governo Musumeci e realizzata dall'impresa Toto costruzioni p

Viale Regione Siciliana diventa a 4 corsie : automobilisti si preparino al caos dei cantieri : Viale Regione Siciliana sta per essere rivoluzionata. Il traffico della principale arteria stradale di Palermo subirà un profondo cambiamento nell’ottica di un prospettato miglioramento della circolazione stradale da parte dell’amministrazione comunale del capoluogo siciliano. Sulla Circonvallazione dal 23 aprile, inizieranno iniziano i cantieri per “Misure di fluidificazione della circolazione e riassetto delle carreggiate centrali ...

Sicilia - Autorità Bacino per distretto idrografico : assenti geometri dal comitato tecnico : L'amarezza nelle parole del presidente del Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Palermo, Carmelo Garofalo, in una nota scritta nero su bianco e destinata al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci per l'esclusione della categoria dal comitato tecnico e scientifico dell'Autorità di Bacino per il distretto idrografico. Infatti, il nuovo organismo formatosi lo scorso 19 febbraio, svolgerà, tra le altre, attività di sostegno e ...

Un altro autore Siciliano nella carriera di Luca Zingaretti : Da Andrea Camilleri a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un altro autore siciliano nella intensissima carriera di Luca Zingaretti, che veste i panni dell'interprete, ma anche di curatore della regia e dell'...

Sicilia : bollo auto - siglato accordo tra assessorato Economia e Aci : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Collaborazione più stretta tra la Regione Siciliana e l'automobile Club Italia per quanto riguarda la gestione della tassa automobilistica. L'assessorato regionale all'Economia ha sottoscritto un accordo che prevede una cooperazione con l'Aci per le attività di gestion

A Palermo incendiata l'auto di un'attivista antimafia : «E' un'azione contro la Sicilia - non ci fermiamo» : Aveva guidato il corteo di Libera, giovedì scorso a Palermo, in memoria delle vittime di mafia. Chiara Natoli, attivista antimafia si è ritrovata, il giorno dopo la manifestazione, con l'auto -una ...