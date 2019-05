Napoli | Ghoulam | “Dedichiamo la vittoria alla piccola Noemi”

Napoli-Cagliari 2-1 - le pagelle : Mertens di ‘cazzimma’ - Insigne super huevas e Ghoulam… : Napoli-Cagliari 2-1, le pagelle: Alex MERET 6 – Incolpevole sul gol di Pavoletti, l’estremo difensore azzurro è chiamato a compiere soltanto una parata, peraltro non complicata: nella ripresa su Padoin. Elseid HYSAJ 6 – In fase difensiva rischia poco o nulla, ma le sortite offensive non sono di qualità. Raul ALBIOL 6,5 – Torna in campo da titolare dopo mesi di infortunio e dimostra subito il peso della sua presenza ...

Il Mattino – Napoli - rinnovamento sulle corsie - anche Ghoulam può partire : i sostituti : Calciomercato Napoli rivoluzione sulle corsie Per il Napoli possibile rinnovamento sulle corsie quindi a sinistra non è da escludere la partenza di Mario Rui e di Ghoulam, per questo motivo si guarda ad eventuali sostituti. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha parlato con la Fiorentina di Biraghi che per i viola vale non meno di 20 milioni di euro. Altro nome che piace alla dirigenza azzurra è quella ...

Live Frosinone-Napoli 0-0 : Ancelotti rilancia Younes e Ghoulam : Il leader calmo nei momenti cruciali tira fuori la sua serenità per rendere l'ambiente più disteso. Carlo Ancelotti, alla vigilia della trasferta del Napoli a Frosinone esamina la...

Napoli - il San Paolo fischia Insigne : Koulibaly e Ghoulam mettono in chiaro alcune cose : I due giocatori azzurri hanno difeso a spada tratta il capitano del Napoli, fischiato dal San Paolo al momento della sostituzione Momento complicato per Lorenzo Insigne, il capitano del Napoli infatti non sta trascorrendo mesi facili soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i tifosi. Lapresse Ieri sera, richiamato in panchina nel corso del match con l’Arsenal, il capitano azzurro ha ricevuto alcuni fischi che non gli hanno ...

Napoli - Ghoulam : 'Ci spiace per Insigne - è il nostro leader' : Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta contro l'Arsenal: 'C'è stata un po' di sfortuna, il calcio è così. Non abbiamo vinto, ma ci dispiace. Dobbiamo essere tutti uniti soprattutto dietro ai giocatori ...

Napoli - Ghoulam : 'Arsenal? Il match dura 180'. Ecco cosa ci ha detto Ancelotti' : Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha parlato pochi minuti prima del match di Europa League contro l'Arsenal ai microfoni di Sky Sport: 'Sarà una partita difficile, non dobbiamo dimenticare che giochiamo su 180 minuti, quindi avremo da dare tanto oggi, ma anche la prossima settimana. Abbiamo preparato molto bene la partita, ...

Napoli - si salva solo Fabian Ruiz : Callejon corre male - Ghoulam flop : Così no. Non va proprio. E per fortuna che c'è Karnezis, il terzo portiere,, altrimenti per il Napoli sarebbe un'altra notte da incubo, proprio come era stato a Empoli 4 giorni fa. Gli azzurri, ...

Napoli-Genoa - formazioni. Karnezis e pochissimo turn over (forse solo Ghoulam) : A differenza di Emery, Ancelotti non fa turn over in campionato. Contro il Genoa di Prandelli, l’allenatore emiliano schiera quasi la migliore formazione possibile. L’unica eccezione è Karnezis in porta. E forse Ghoulam che molto probabilmente a Londra non giocherà. In mediana il centrocampo che giocherà giovedì a Londra contro l’Arsenal. Napoli (4-4-2): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, ...

Ancelotti - sprint a sinistra. Il Napoli recupera Ghoulam : La novità è di quelle che fa aumentare l'ottimismo, in vista della trasferta a Londra. Per la partita contro il Genoa, Carlo Ancelotti recupera: Lorenzo Insigne, David Ospina, Vlad Chiriches e Faouzi ...

Napoli-Genoa : convocati Insigne - Ospina - Ghoulam : Carlo Ancelotti ha diramato l’elenco dei convocati per Napoli-Genoa in programma domani sera alle 20.30 I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes. Spiccano i ritorni di Ospina, Ghoulam e Insigne che però non dovrebbe giocare dal primo minuto L'articolo Napoli-Genoa: convocati ...

Napoli - Ghoulam lavora ad Anversa. La cura per rinascere : Sta lavorando duro ad Anversa Faouzi Ghoulam e spera di tornare dal Belgio ritonificato come è capitato al suo compagno di squadra Amin Younes, che contro l'Udinese ha segnato il suo primo gol in ...