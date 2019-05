In scena Strauss a Milano | Puccini a Venezia e Roma

ilfogliettone

(Di domenica 12 maggio 2019) La prossima settimana propone una ricca offerta di spettacoli teatrali, da "Aida" di Giuseppe Verdi a "Turandot" e "Tosca" di Giacomo. Il pubblico potra' godere di alcuni tra i piu' grandi capolavori dell'opera italiana e internazionale. Ecco gli spettacoli in programma dal 12 al 18 maggio 2019 nei principali palcoscenici italiani.TEATRO LA SCALA DI"Arianna a Nasso" di Richard: il passo piu' ardito e riuscito della coppia Richard-Hugo von Hofmannstahl nel campo dell'esplorazione metateatrale torna con la sua tavolozza di divertimento, dottrina compositiva e schietta commozione in una nuova regia di Frederic Wake-Walker. La prima dell'opera debutto' il 25 ottobre 1912 al "Kleines Haus" del "Konigliches Hoftheater" di Stoccarda. Alla Scala dal 23 Aprile al 22 Giugno 2019.TEATRO LA FENICE DI"Aida" di Giuseppe Verdi: atorna una delle ...

