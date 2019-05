Formula 1 – La rivalità interna tra Bottas ed Hamilton ed il possibile arrivo di Vettel

sportfair

(Di domenica 12 maggio 2019) A tutto Toto Wolff: dalle voci su un suonuovo ruolo in1, al cambiotra Mercedes e Ferrari La Mercedes ha ancora una volta dimostrato di essere migliore della Ferrari: il team delle Frecce Argento ha conquistato ieri una fantastica doppietta nelle qualifiche del Gp di Spagna, conquistando così la prima fila della griglia di partenza, conin pole davanti a Lewis. photo4/Lapresse Un dominio incredibile, quello della Mercedes, che sembra non avere rivali al momento che possono metterle i bastoni tra le ruote: “posso dire che tutti coloro che lavorano in Mercedes spingono tantissimo, ed è ciò che ci fa migliorare ogni singolo giorno. Non possiamo lavorare per poi chiederci se va bene o meno per la1, non c’è molto che possiamo fare in questo senso, amiamo il nostro lavoro e… questo è tutto”, ha affermato Toto Wolff a ...

