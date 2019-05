Formula 1 | Gp di Spagna 2019 | la Mercedes festeggia la quinta doppietta di fila

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna di Formula 1 : È arrivato davanti a Bottas, suo compagno di squadra alla Mercedes, ed è ora primo della classifica del Mondiale: le due Ferrari sono arrivate quarta e quinta

Formula 1 – Spagna disastrosa per la Ferrari - Leclerc sincero : “dobbiamo capire - ordini di scuderia? Oggi credo che…” : Charles Leclerc commenta l’amarissimo Gp di Spagna: la Ferrari ancora una volta costretta ad inseguire, le parole del giovane monegasco del Cavallino Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da incubo per il ...

Formula Uno : Hamilton trionfa in Spagna : 16.51 La Mercedes domina anche il Gp di Spagna, piazzando la quinta doppietta stagionale su altrettante gare.A trionfare sul circuito catalano del Montmelò è il campione Mondiale Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Bottas e balza così al comando della classifica. Alle spalle delle 'frecce d'argento' la Red Bull di Verstappen. Fuori dal podio le Ferrari di Vettel e Leclerc. Al via Hamilton brucia il poleman Bottas e vola in ...

Formula 1 – Semafori spenti al Montmelò : il VIDEO della partenza del Gp di Spagna : Ottima partenza di Hamilton, Vettel subito all’attacco delle Mercedes: la partenza del Gp di Spagna Due Frecce Argento in prima fila per la 49ª edizione del Gp di Spagna, per una partenza di fuoco, con Vettel e Verstappen in seconda fila. Una volta spenti i Semafori la Ferrari ha spaventato la Mercedes con un attacco di Vettel, Lewis Hamilton si è subito preso la testa della corsa, beffando il suo compagno di squadra. Ottimo balzo di ...

Formula 1 - Gp di Spagna 2019 : orari diretta tv e streaming della gara di F1 : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...

Formula 1 : come vedere il Gran Premio di Spagna in TV o in streaming : La gara inizierà all 15.10: in prima fila partiranno le due Mercedes di Bottas e Hamilton, le Ferrari si sono qualificate per la terza e quinta posizione

Formula 1 - a Barcellona il Gp di Spagna 2019 : gli orari della F1 in diretta tv e streaming : A Barcellona Ferrari in cerca di riscatto dopo il dominio imposto dalle Mercedes in tutte i Gp da inizio stagione: ecco...