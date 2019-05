Cardinal Krajewski | chi è l’uomo che ha riattaccato la luce a case occupate | dagli aiuti

ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2019) Dal sisma di Amatrice alla barberia per i clochard fino ai migranti sull’isola di Lesbo: dal 2013 l’attività caritativa quotidiana di Konrad– che domenica ha “” la corrente in uno stabile occupato a Roma – è stata instancabile. Fin da quando papa Francesco l’ha nominato elemosiniere di Sua Santità il 3 agosto 2013, elevandolo subito alla dignità di arcivescovo e poi creandoloe nel Concistoro di meno di un anno fa, le giornate disono fatte di continue uscite serali con la sua Fiat Qubo, insieme alla piccola squadra di quattro fidate guardie svizzere, per portare beni di conforto, pasti, coperte, sacchi a pelo, ombrelli e qualsiasi altra cosa possa essere di aiuto ai senzatetto di Roma, nelle stazioni, nelle piazze e nelle vie del centro e delle borgate. Nato il 25 novembre 1963 a Lodz, in Polonia – ...

