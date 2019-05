Attacco jihadista in Burkina Faso | uccisi prete 34enne e 5 fedeli

Attacco jihadista in Burkina Faso - uccisi prete e 5 fedeli : Un gruppo di sedicenti jihadisti ha fatto irruzione aprendo il fuoco questa mattina nella parrocchia di Beato Isidore Bakanja di Bablo in Burkina Faso uccidendo il sacerdote Burkinabe' Abbe' Sime'on Yampa, di 34 anni, e altre cinque persone all'inizio della messa. Le autorita' Burkinabe' hanno mandato squadre sul posto.