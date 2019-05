Addio a Peggy Lipton | la cameriera di Twin Peaks

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Carlo Lanna Molto celebre per ruolo che ha ricoperto in, nella notte si è spenta la celebreAll’età di 72 anni si spegne la celebre, attrice americana molto celebre in patria. La notizia è trapela nella notte fra sabato e domenica. Conosciuta principalmente per essere stata la Norma Jennings della serie "I Segreti di", ha alle spalle una carriera fra cinema e tv.debutta al cinema nel 1968 con "Due occhi di ghiaccio", e seguono poi "Patto di guerra", "Soggetto Proibiti" e "Cambio di Identità". Oltre che attrice è anche una cantante, tanto da esibirsi in diverse performance. Quella più celebre è "Anche gli uccelli uccidono". Nel 2002 ha recitato in teatro ne "I monologhi della Vagina" e successivamente, qualche anno più tardi, è uscita anche la sua autobiografia in cui ha confessata di essere stata abusata da ...

