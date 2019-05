Serie B oggi | orari e programma ultima giornata Come vedere le partite in tv e

oasport

(Di sabato 11 maggio 2019) Si giocal’del campionato diB, che mette ancora in palio una moltitudine di verdetti, dalla promozione inA a tutti gli altri verdetti che riguardano i playoff per salire nel massimo campionato. Sarà Lecce-Spezia la partita fondamentale: basta soltanto una vittoria ai pugliesi per prendersi il posto inA. In alternativa, le speranze sono riposte in uno stop del Palermo, impegnato contro il Cittadella, mentre il Brescia non ha nulla da temere, essendo già promosso, cosìil Benevento sa già di essere quarto. Per entrambe, dunque, sussistono le certezze di promozione e semifinale playoff rispettivamente. La bagarre, semmai, riguarda gli altri posti, con la già citata sfida tra Palermo e Cittadella, che incrocia i destini di entrambe, ma anche Perugia-Cremonese e Verona-Fa. Una lungadi emozioni su tutti i campi, dunque, da vivere ...

UffiziGalleries : Oggi, in occasione dei 500 anni dalla morte di #LeonardoDaVinci, le #GalleriedegliUffizi presentano una serie di fr… - MaxCallegari : Nel 1991, 10mila ferraresi al “Bentegodi” per lo spareggio promozione in C1 della @spalferrara di Gibì Fabbri. Oggi… - Gazzetta_it : #SerieA Oggi è il #5maggio: 17 anni fa la Lazio non si “scansò” e negò lo scudetto all’Inter… -