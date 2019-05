I terrapiattisti arrivano a Palermo | La Nasa non è mai stata sulla luna | lo sbarco

ilgiornale

(Di sabato 11 maggio 2019) Roberto Chifari Tutto pronto per il convegno nazionale deigiunti aper il congresso annuale. Tra gli ospiti anche Beppe Grillo "Tutti siamo stati ingannati fin dal primo giorno della nostra esistenza". È questo il manifesto dei, che si riuniranno domani aper il congresso nazionale. Chi vorrà assistere dovrà pagare 20 euro per ascoltare le teorie sul nostro pianeta, come quella proposta da uno degli organizzatori, Calogero Greco. "Lanon è mainello Spazio - afferma all'AdnKronos -. Forniscono solo immagini computerizzate e sono tutte immagini finte e loè stato finto". Greco analizza i motivi di una lunga bugia che va avanti da cinquant'anni. "Non sono mai stati in orbita - dice ancora - abbiamo fatto degli studi. La prova è data dall'acqua che non può curvare, non può stare su un cilindro". E anche ...

