Erika Stevanato in radio e nei digital store con il singolo “Buona fortuna”

(Di sabato 11 maggio 2019)ine neicon ilcantautrice e modella Veneta ,17 anni vive Massanzago in provincia di Padova. La sua più grande passione è la musica,suona il pianoforte da dieci anni e studia canto da due anni. Un’altra grande passione è la moda,diventata da un anno per lei un lavoro. Ha partecipato a vari concorsi come Miss vincendo il primo posto come Miss Noale,Miss Amen Caorle,Miss Sottomarina. Lavora come modella per sfilate di moda,shooting e fitting. Ha cominciato a scrivere canzoni da due anni,da quando ha iniziato a sentire il bisogno di esprimere le sue emozioni e non tenersi tutto dentrospiega “Ho iniziato a parlare con la musica e a scrivere”. Entra a far parte nel progetto emergenti il “Song Lab Italy” un progetto dell’etichetta discografica la MMline Production Records. Nasce il suo ...

