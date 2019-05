“Addio Lorenzo Major | tutto quello che facevi diventava oro” Trovato morto il campione

huffingtonpost

(Di sabato 11 maggio 2019) Il mondo dello sport paralimpico è sotto choc per la morte di. L’atleta,mondiale di arrampicata e originario di Forlì, è statoin un parcheggio di Viareggio (Lucca) il giorno 10 maggio. Lì si sarebbe sparato, vicino a una sede dell’Agenzia dell’Entrata, ma il luogo è casuale perché non si ipotizzano motivi economici dietro a un gesto che nessuno riesce a spiegarsi. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia.era in Toscana perché stava partecipando al raduno con la Nazionale in vista della Coppa del Mondo di scherma in carrozzina. Arrampicata e scherma, ma anche kayak, basket, paratriathlon, pesistica e tanto altro:era un atleta a 360 gradi. Quando iniziava un’impresa sportiva la portava sempre fino in fondo, arrivando al massimo. Prima dell’incidente in ...

giornalesm : Addio Lorenzo, campione col male di vivere: si è sparato all'Agenzia delle entrate. Disposta l'autopsia -… - mariomaggi7 : Addio a Lorenzo Major, campione mondiale di paraclimbing -