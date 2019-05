Wall Street | - Uber | debutto flop in Borsa

Per Uber un debutto amaro a Wall Street : Uber debutta in rosso a Wall Street con un calo del 3,13% a 43,59 dollari . L 'entrata dell'Unicorno alle contrattazioni di Wall Street era stata indicata a partire da un prezzo di collocamento di 45 ...

Scattato i dazi americano - ma Usa e Cina trattano. Wall Street affonda : "I dazi renderanno il nostro Paese molto piu' forte, non piu' debole", aggiunge quindi il presidente americano replicando a chi dice che l'escalation finirà per danneggiare l'economia e i consumatori ...

Wall Street apre in ribasso : apre i battenti in territorio negativo la borsa americana , con i riflettori puntati sul debutto di Uber . A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones , che scende a 25.735,75 punti , con uno ...

Uber debutta a Wall Street : la classifica delle più grandi Ipo di sempre : Le più grandi Ipo della storia Come si può vedere dal grafico sopra, l'Ipo di Uber è comunque la 14esima più grande al mondo e la più grande per un'azienda tech statunitense da quella del 2012 di ...

Wall Street<br> - Uber raccoglie 8 - 1 miliardi in vista della quotazione in Borsa : Uber è pronta a sbarcare in Borsa. La società di ride-hailing ha chiuso la sua Ipo (offerta pubblica iniziale) fissando a 45 dollari il prezzo di 180 milioni di azioni messe a disposizione degli investitori e raccogliendo così 8,1 miliardi di dollari (7,1 miliardi di euro).Una valutazione "bassa". Il prezzo di collocamento, fissato nella parte bassa della forchetta indicativa compresa tra 44 e 50 dollari, implica una valutazione ...

Uber verso Wall Street tra proteste lavoratori e tensioni commercio : Lo sbarco di Uber a Wall Street avviene nel giorno dell' entrata in vigore dei dazi di Donald Trump nei confronti della Cina. Una situazione non proprio ideale per quella che viene considerata una ...

Wall Street chiude in ribasso : Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,54% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500 , che chiude a 2.870,72 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 ...

Borsa : Europa rallenta con Wall Street : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Le Borse europee rallentano dopo l'avvio in calo di Wall Street. Sui listini pesano i timori per una guerra sui dazi tra Usa e Cina che inciderebbe negativamente anche sulla ...

Wall Street in rosso su continue tensioni commerciali : Partenza in calo per la borsa di Wall Street con gli investitori che attendono l'evoluzione dei negoziati USA e Cina sul commercio . Ricca di spunti l'agenda macroeconomica che ha visto la ...

