Spazio | uno sbarco tedesco sulla luna previsto per il 2020 | la missione sarà senza

Candiani Denim a Milano con uno store dedicato ai brand “Rivetto d’Oro” : la manifattura Made in Italy in uno Spazio vendita unico [GALLERY] : Candiano Denim apre a Milano uno store dedicato ai brand “Rivetto d’Oro”: una selezione di jeanswear unica al mondo. Cultura del Denim, manifattura Made in Italy e produzione sostenibile Candiani Denim, azienda leader nella produzione sostenibile di Denim, per questo definita “The greenest mill in the blue world”, fornisce la sua eccezionale tela ai più importanti brand internazionali di jeanswear e alle griffe più consolidate. Relazioni ...

Magenta - i musulmani si rivolgono al prefetto : "Vogliamo uno Spazio per pregare" : Magenta, Milano,, 1 maggio 2019 - Un appello al prefetto affinchè venga garantito nella città di Magenta il «diritto alla preghiera». La lettera è stata mandata ieri in Prefettura da Akhter Ayub, ...

Kikò Nalli - lettera ad Ambra Lombardo/ 'Nel tuo cuore tieni uno Spazio anche me' : Kikò Nalli ha scritto una lettera ad Ambra Lombardo, le parole di lei spiazziano tutti: 'Lo penso molto', le parole di lui.

Riapre il Parco Bartolucci 'Uno Spazio caro a tutta la città' : Nel prossimo fine settimana, per il Villaggio dei Bambini, in piazza Matteotti, lungo Corso Baccio e nelle piazzette del centro storico si esibiranno artisti di strada, saranno proposti spettacoli di ...

Verso le amministrative - Bonifazi : 'Recuperare Terra Rossa e farne uno Spazio per spettacoli' : Con il fine di integrare Terra Rossa con il Parco delle Rocce di Gavorrano, in un'unica visione di una rete di infrastrutture dedicate agli spettacoli e all'arte insieme anche a Follonica, Massa ...

Bruno Vespa - il doppio sondaggio che lancia Salvini nello Spazio : Di Maio e M5s - cifre da piangere : I sondaggi diffusi da Bruno Vespa a Porta a porta lasciano poco spazio a false interpretazioni: la Lega di Matteo Salvini è tornata a crescere nei consensi, così come l'intero centrodestra. Secondo i dati illustrati da Nicola Piepoli, il Carroccio è ora al 31%, in risalita di mezzo punto percentuale

Uno studio Nasa su due gemelli astronauti dice che vivere nello Spazio fa ammalare : Rischio di tumore in aumento, capacità cognitive peggiorate, mutazione genetiche. Uno studio della Nasa compiuto su due astronauti gemelli monozigoti (quindi con lo stesso identico patrimonio genetico) lancia segnali d'allarme. Scott Kelly è stato mandato in missione per 340 giorni sulla stazione spaziale, mentre il fratello Mark è rimasto a terra.Dopo il viaggio nello spazio, come riporta il Corriere della Sera, i due sono ...

Heritage HUB : tutto il patrimonio FCA in uno Spazio unico : E’ stato inaugurato oggi, negli spazi dell’ex Officina 81 di via Plava a Mirafiori, l’Heritage HUB, ambiente sospeso tra passato e futuro che ospita il dipartimento FCA Heritage e la sua missione di tutela dell’inimitabile patrimonio storico dei marchi italiani del Gruppo: una sede di lavoro, di servizi e di vendita, ma anche un’emozionante vetrina […] L'articolo Heritage HUB: tutto il patrimonio FCA in uno ...

Spazio - metano su Marte : la conferma da uno strumento italiano : Roma, 2 apr., askanews, - Nel 2013 il rover Nasa Curiosity, aveva messo a punto un'interessante scoperta: un'emissione di metano che oggi è stata confermata, in modo indipendente, da un team ...

La Caserma Prandina diventi uno Spazio culturale a servizio della città : Il tutto dovrà essere preceduto da un intenso programma di iniziative culturali, spettacoli, workshop e laboratori di comunità che favorisca la conoscenza e la frequentazione dei luoghi. Firma anche ...

"Centro Bambini e Famiglie" - apre uno Spazio condiviso dove crescere insieme : ... avvicinando i Bambini al mondo degli adulti, per scoprire il valore dei vecchi mestieri e far conoscere l'importanza dei nuovi, dare la possibilità ai Bambini di sperimentare direttamente i mestieri,...

Raggi sull'arresto di De Vito : "Nessuno sconto - a Roma non c'è Spazio per la corruzione" : "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. La notizia dell'arresto di Marcello De Vito è gravissima: ho piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici". Lo scrive il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook, riferendosi all'inchiesta della procura sullo stadio della Roma calcio che ha portato a nuovi importanti sviluppi. Raggi aggiunge che ...