“SAINTS ROW THE THIRD – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il quarto Episodio : Saints Row: The THIRD è da oggi Disponibile per Nintendo Switch, insieme al quarto Episodio dei MEMORABLE Moments. Questa volta ci uniamo a The Boss nel suo cyber viaggio nelle profondità dell’online networking system all’avanguardia “Deckers Use-Net” per porre fine all’unione dei Deckers con il Syndicate. Naturalmente i Saints avranno la meglio; Matt Miller e le sue coorti virtuali di Decker non ...

“SAINTS ROW THE THIRD – MEMORABLE MOMENTS” : Disponibile il terzo Episodio : È finalmente giunto il momento gente – benvenuti al Super Ethical Reality Climax del Professor Genki! Nel terzo Episodio di “Saints Row: The THIRD MEMORABLE Moments”, The Boss abbatte nuove mascotte, spara a diversi bersagli e guadagna un bel gruzzolo nel Super Sparkle Lab For Fun del Professor Genki. Questo pericoloso gioco è probabilmente più sicuro che guidare a Steelport e ricorda, fai delle ...