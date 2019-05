Inadempienze probabili | Intesa e MPS si preparano a dismettere

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Le, in gergo esposizioni Unlikely To Pay (UTP), sono al centro della nuova fase del processo di ristrutturazione e consolidamento del sistema bancario italiano. Dopo i risultati significativi raggiunti nella riduzione dei crediti deteriorati di peggiore qualità (Sofferenze o Bad Loans), con volumi di transazioni che hanno superato i 100 miliardi lo scorso anno, sono in corso diverse operazioni per abbattere anche le esposizioni di crediti meno deteriorati.Sanpaolo sta per finalizzare un accordo con Prelios per un portafoglio complessivo di 10 miliardi, mentre MPS dovrebbe cedere alla bad bank di stato, SGA (Società Gestione Attivi) crediti per un totale di 8 miliardi....

