I negri non si siedono qui | bimbo bullizzato sullo scuolabus

“I negri non si siedono qui” - 11enne bullizzato sullo scuolabus nel Trevigiano : L'undicenne affrontato da due ragazzine sullo scuolabus di una cittadina del Trevigiano. È stato malmenato e spinto via e gli è stato impedito di sedersi per il color della sua pelle. La denuncia pulica della mamma della vittima ha mobilitato subito istituzioni e scuola per questo la donna non presenterà querela.