Costretta a portare il velo e violentata quando era incinta

(Di venerdì 10 maggio 2019) Franco Grande Sono stati chiesti 6 anni di carcere per l'egiziano che, a Bergamo, costringeva sua moglie asempre ile la violentava anche durante la gravidanza Il marito l'hamentre era in attesa della loro figlia eilusciva di casa. Lui è un egiziano di 38 anni, lei una bergamasca di 44 ma era obbligata a "comportarsi come una brava musulmana". I fatti risalgono al 2012-2013la coppia residente a Bergamo ha iniziato a entrare in crisi per i maltrattamenti che l'egiziano, operaio in un’impresa edile, riservava a sua moglie. Ma non solo. L'uomo avrebbe minacciato più volte la donna di toglierle la figlia perché, si legge su Bergamonews, intendeva crescerla "da araba". Dopo la separazione la donna decide di filmare con una telecamerina nascosta negli occhiali le loro liti e un giorno trova sul parabrezza della ...

