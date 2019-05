TelevideoRai101 : Berlusconi:mandare via governo incapaci - vitosemeraro7 : @berlusconi @forza_italia Caro Presidente se solo vuole riprendere la guida del paese deve mandare al diavolo Salvi… - morsmordraco : Credevo di vincerla grazie al potere di Nick Jonas ma ho sbagliato quella su Tangentopoli pazzesco Berlusconi riesc… -

"L'Italia è nelle mani di undiche sanno solo litigare e fanno male al Paese. Votare Forza Italia alle Europee equivale a dare lo sfratto a questo esecutivo, vuol dire estrarre il cartellino rosso per questo" Lo ha detto Silvio. "Aumenteranno l'Iva - aggiunge - perché si sono impegnati a farlo con le autorità europee in cambio del via libera all'ultima legge di bilancio, che era proprio scritta male. Il conto, salato, lo pagheranno gli italiani".(Di venerdì 10 maggio 2019)