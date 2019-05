Alarm Phone | Almeno 70 migranti morti a largo della Tunisia

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) “70sono annegati oggi aldi Sfax,, in un naufragio”. Lo scrive su Twitter, che spiega: “Molto probabilmente la barca è partita dalla Libia e il numero dipotrebbe aumentare. L’operazione di salvataggio è ancora in corso. Sedici persone sono state salvate dai pescatori”.At least 70 #migrants drowned today off the coast of #Sfax/#in a shipwreck . The boat most probably departed from Libya and the number of deaths could rise. Rescue operation is still ongoing. 16 people were rescued by fishermen.https://t.co/RpGgITHRuA—(@) 10 maggio 2019E ci sarebbe anche un barcone in avaria aldelle coste libiche: “Più di 100 vite a rischio, incluse 24 donne e 8 bambini. Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla Libia. ...

