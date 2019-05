Al via l' aumento dei dazi Usa sulla Cina | ma si tratta ancora

ArcelorMittal - l’annuncio dei proprietari dell’ex Ilva : “Stop a produzione a Cracovia e in Spagna. Rallenta aumento in Italia” : produzione sospesa in Polonia e Spagna, Rallenta l’aumento previsto in Italia. ArcelorMittal ha annunciato la necessità di rivedere gli obiettivi di produzione annua in Europa a seguito dell’indebolimento della domanda e all’aumento delle importazioni associati – scrive in una nota la società leader della siderurgia in Europa che ha comprato l’ex Ilva di Taranto – a una insufficiente protezione commerciale ...

Il Parlamento dà il via libera al Def - Giovanni Tria : “In Bilancio misure per evitare aumento Iva” : La Camera e il Senato hanno dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul Def, il Documento di economia e finanza. A spiegare le linee guida di questa risoluzione il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ricorda l'obiettivo di estendere la flat tax puntando, allo stesso tempo, a disinnescare le clausole di salvaguardia per scongiurare l'aumento dell'Iva.Continua a leggere

via libera al Def : niente aumento dell'Iva e flat tax per il ceto medio : ROMA - Il governo, vara il Documento di economia e finanza , approvato al termine di una riunione durata circa 30 minuti del Consiglio dei ministri. C'è un 'antipasto' di flat tax e le norme per il rimborso dei risparmiatori delle banche . ...

Più viaggi in metrò - con lo stesso biglietto : le novità a Milano (con un aumento del prezzo) : Milano dice basta al biglietto ordinario "usa e gatta". Nell'arco dei 90 minuti si potrà timbrare il ticket più volte e prendere diversi mezzi tra metro, bus e tram. La novità, come riporta Milano Today, è stata annunciata dal'assessore alla mobilità Marco Granelli dopo una riunione con la maggioranza di centrosinistra in consiglio comunale. Il nuovo biglietto, che segna un'agevolazione maggiore ai pendolari ...

Pavia - incidenti stradali in aumento : colpa dei telefonini : Pavia, 26 marzo 2019 - «Tre incidenti su quattro hanno come concausa l'uso del telefonino, soprattutto per messaggistica e applicazioni social». Luciana Giorgi, dirigente della sezione di Pavia della ...

Imperia : il sospetto dell'Assessorato al Bilancio - 1500 utenti 'fantasma' della Tari - avviate le verifiche. Il Consiglio approva l'aumento ... : Sono circa 1500 i 'fantasmi' della Tari, ovvero i cittadini sotto la lente dell'Assessorato al Bilancio non iscritti nelle liste di pagamento della tassa sui rifiuti. È il dato che emerge a margine ...