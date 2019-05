A Zurigo riapre un gioiello architettonico | il Pavillon Le Corbusier

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019)e tutto il mondo della cultura si “riappropriano” di un importante tesoro artistico, situato sulla riva orientale del lago, in una incantevole posizione a pochi passi dal centro storico della città: ilLe. Completato nel 1967, ilè l’ultima costruzione del grande architetto, designer e artista svizzero-francese, il suo unico edificio interamente in vetro, acciaio, pannelli di vernice colorata e cemento, un’opera significativa perché per l’artista il cemento non era solo un materiale da utilizzare, ma un vero e proprio strumento di espressione. Lerealizzò questo edificio su commissione della collezionista Heidi Weber che ne fece uno spazio espositivo per i propri lavori artistici, dai dipinti a olio ai disegni, dai mobili alle sculture. Con questo edificio colorato in riva al lago, Leha trasformato in realtà la sua ...

