Taranto. “Presentati nuda alla laurea, metti solo la toga”. Così il prof alle sue studentesse

Avrebbe aiutato alcune studentesse ad arrivare alla laurea, aumentando e alterando i voti degli esami, in cambio di benefici sessuali. È l’accusa nei confronti di un professore di 73 anni dell'Università degli Studi Aldo Moro, dipartimento di Taranto, ora in pensione. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2016, e le ragazze identificate e indicate come persone offese sono almeno quattro. La pubblica accusa ha già chiesto il rinvio a giudizio dell'uomo, che deve rispondere di duplice tentativo di concussione, molestie con abuso di potere e di autorità, violenza sessuale e abuso d'ufficio. La vicenda sarà ora valutata dal giudice della preliminare di Taranto. Parte offesa nel procedimento figura anche l'Università degli Studi Aldo Moro, Dipartimento di Taranto. Il professore respinge qualsiasi tipo di approccio illecito. Lo riporta Il Quotidiano di Puglia.

