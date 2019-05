Studentessa stuprata | caccia a due nigeriani

ilgiornale

(Di giovedì 9 maggio 2019) Tiziana Paolocci La quindicenne è stata ricoverata in ospedale. Uno degli stranieri avrebbe i capelli rasta Tornava da scuola in bicicletta, come ogni giorno. Ma lunedì alle 14.45 è stata violentata da due uomini di colore. Un incubo, quello vissuto da una ragazzina di quindici anni, che è stataa Bolzano lungo la passeggiata del fiume Isarco, nei pressi dello stadio Druso. La giovane è stata bloccata, spinta tra i cespugli e aggredita sotto la ciclabile, poco distante dalla questura. Da quanto riferito dalla vittima uno dei due stranieri, con i capelli rasta, l'avrebbe colpita al volto e l'altro l'avrebbe trascinata verso la sponda del fiume e qui avrebbero abusato di lei. Poi la ragazzina sarebbe stata soccorsa da alcuni passanti, richiamati dalle sue grida, che avrebbero dato l'allarme alla polizia e al 118. Accompagnata in ospedale è stata ricoverata ed è in ...

