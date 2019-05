Ottanta anni fa l' Italia invadeva l' Albania

I "Cuori fanatici" di Albinati battono forte e scandiscono il ritmo degli anni Ottanta : Dopo le quasi milletrecento pagine della Scuola cattolica, che nel 2016 ha vinto il premio Strega descrivendo il liceo frequentato negli anni Settanta dall'autore ma anche dagli assassini del Circeo, ...

Questa ragazzina con un'acconciatura anni Ottanta è oggi una famosa conduttrice : la riconoscete? : Giovane e bellissima allora, famosa e bellissima, sempre, conduttrice della televisione italiana oggi. Alessia Marcuzzi mostra sui social una foto di quando aveva appena 14 anni . La presentatrice ...

È morto Mario Marenco - attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta : È morto oggi a Roma a 85 anni Mario Marenco, attore e personaggio televisivo degli anni Settanta e Ottanta noto soprattuto per le collaborazioni con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni in Rai e per le parti avute in alcune commedie italiane dell’epoca. Marenco

Ottanta anni Trap : buon senso - fischi e scudetti : Il primo compleanno tondo senza calcio. Domani e' un giorno speciale per Giovanni Trapattoni, che arriva agli 80 anni trovandosi per la prima volta senza impegni legati alla sua incredibile carriera di giocatore e allenatore. Se i 70 li aveva festeggiati sulla panchina dell'Irlanda, per nulla intenzionato a smettere, questo nuovo traguardo lo trova nell'inconsueto ruolo di spettatore, anche se il derby della Madonnina di domani sera sembra fatto ...