Napoli | speranze per Noemi colpita durante sparatoria | la piccola respira meglio

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il responsabile della terribileavvenuta in pieno centro a, a piazza Nazionale, nella giornata di venerdì, 3 maggio, in cui purtroppo è rimasta coinvolta anche una bambina, potrebbe essere individuato a breve. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, però, ci sono novità positive anche per quanto riguarda la situazione clinica della. La bambina era statae trafitta ad entrambi i polmoni da un proiettile vagante, ma nella giornata mercoledì, 8 maggio, tramite una broncoscopia, sono stati eliminati alcuni coaguli di sangue che impedivano i suoi bronchi e che gli hanno permesso un buon miglioramento. Nelle prossime ore, infatti, ci potrebbe essere un tentativo di staccare ladaltore artificiale per verificare come reagirà il suo fisico. Dramma a: coinvolta nella, la bimba è grave ma migliora ...

