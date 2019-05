Motu Proprio:obbligo indicare gli abusi

vaticannews_it : #9maggio Pubblicato il Motu proprio di #PapaFrancesco “Vos estis lux mundi”, dove vengono stabilite nuove procedure… - vaticannews_it : #9maggio Il prefetto della Congregazione per i Vescovi il cardinale Marc Ouellet illustra in un'intervista a Vatica… - civcatt : +++ #PapaFrancesco: 'è bene che siano adottate a livello universale procedure volte a prevenire e contrastare quest… -

Ildi papa Francesco "Vos estis lux mundi" stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze sessuali,e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato ('accountability'). Viene introdotto l'per chierici e religiosi di segnalare gli.Ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni. Contemplati non solo glisui minori, ma anche quelli sulle religiose o su novizi e seminaristi maggiorenni.(Di giovedì 9 maggio 2019)