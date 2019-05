Mentre Ero Via 2 ci sarà? Anticipazioni seconda stagione e quando va in onda

cubemagazine

(Di giovedì 9 maggio 2019)ERO VIA 2. Con l’ultima puntata ingiovedì 9 maggio 2019 si conclude la primadella fiction di Rai 1. E ora i numerosi fan si stanno chiedendoEro Via 2 ci? Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGEro Via 2 civa inLa primadella fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno ha avuto un ottimo riscontro da parte del pubblico di Rai 1, che ha seguito con grande passione le vicende dei protagonisti. Dopo essersi svegliata da un coma durato quattro mesi, Monica ha fatto di tutto per riprendere in mano la sua vita nonostante lo shock subito in seguito alla morte di suo marito. Durante l’ultima puntata del 9 maggio Monica risolverà il mistero di chi ha tramato alle sue spalle e perché? Ma soprattutto la puntata chiuderà definitivamente ...

SMSNEWSOFFICIAL : Stasera su Rai 1 l’ultima puntata della serie “Mentre ero via”. Anticipazioni - Myhar_Nima : @davcarretta @RadioRadicale @Maumol Ma infatti non riconoscevo la voce... mentre ero alla guida non ho controllato… - lamescolanza : Stasera andrà in onda, su Rai1, l'ultima puntata di 'Mentre ero via' -