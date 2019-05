Liverpool e Tottenham | che remuntade! Con le inglesi la partita non finisce mai

Champions : Ajax-Tottenham 2-3 - inglesi in finale con Liverpool : Il Tottenham è in finale di Champions League grazie alla vittoria per 3-2 contro l'Ajax nella semifinale di ritorno. La squadra affronterà Liverpool

Champions League - finale tutta inglese Tottenham-Liverpool. Decisiva la tripletta di Moura : Febbre a 95. 95, come il minuto in cui è arrivato un insperato ma pesantissimo gol nel match valido per le semifinali di Champions League tra Ajax e Tottenham: con un’Amsterdam Arena in delirio e già pronta a festeggiare uno storico ritorno in finale, arriva proprio allo scadere la doccia fredda firmata Lucas Moura, autore di una tripletta. tripletta che trascina gli Spurs in finale di Champions League per la prima volta in assoluto nella loro ...

Champions League - il Tottenham nel mito : da 0-2 a 3-2 al 95' in casa dell'Ajax. finale contro il Liverpool : L'impresa dell'anno è del Tottenham: gli inglesi vincono 3-2 al 95' in casa dell'Ajax dopo essere stati in svantaggio 2-0, ribaltano lo 0-1 dell'andata e si qualificano per la finale di Champions League di Madrid dove sfideranno il Liverpool in un pazzesco derby britannico. Semplicemente clamorosa l

Liverpool-Tottenham - Finale Champions League 2019 : data - programma - orario e tv. Si gioca a Madrid : Sabato 1° giugno si giocherà la Finale della Champions League 2019 di calcio, lo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid ospiterà l’atto conclusivo della massima competizione continentale per importanza. Si decide tutto in una notte, sarà la partita secca nella capitale della Spagna a decidere chi potrà alzare al cielo la Coppa dalle Grandi Orecchie e fregiarsi del titolo di Campione d’Europa: come sempre l’incontro è aperto a ...

Champions - finale Tottenham-Liverpool : 23.02 Sarà derby Tottenham-Liverpool la finale di Champions League del 1° giugno a Madrid. Nella semifinale di ritorno, ad Amsterdam, clamorosa rimonta Spurs 2-3 dopo essere stati sotto di due gol con l'Ajax, vincitore 1-0 a Londra. 'Lancieri ' a segno già al 5': De Ligt, come a Torino,segna di testa su corner. Reazione inglese,palo di Son. Tottenham vivo e pericoloso, ma al 35' raddoppio Ajax con Ziyech dopo pregevole combinazione con ...

Gol e spettacolo tra City e Tottenham poi decide il Var. Ai quarti anche il Liverpool : Barcellona-Liverpool e Tottenham-Ajax: sono queste le due semifinali di Champions League. A definire il quadro delle pretendenti alla finale di Madrid due quarti di finale molto spettacolari, all'...

