La finale di Champions è tutta inglese e non accadeva dal 2008 | sarà Tottenham-Liverpool

(Di giovedì 9 maggio 2019) All’Amsterdam Arena ieri sera è andato in scena il secondo atto della tragedia dal titolo “Vietato sottovalutare”. Era successo ventiquattro ore prima al Barcellona: il tre a zero del Camp Nou pareva uno svantaggio incolmabile per i Reds. E invece a fine match scorrono fiumi di lacrime, quelle di delusione di Messi, e quelle di commozione del popolo di Anfield che canta “you’ll never walk alone”. La lezione impartita un anno fa dalla Roma non è servita. Nel 2018 fu due a zero e zero a tre, è già sembrava fosse accaduto l'impossibile....

