Di Maio | Salvini e quella gelosia che scoppia tra alleati

Cannabis libera - Salvini a Di Maio : "Ritiri proposta" : "Dico a Luigi Di Maio che combattere la droga significa anche combattere la mafia, come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'...

Di Maio : “Salvini deve smetterla” : Luigi Di Maio a Radio Anch’io su Radio 1 dice la sua sugli sviluppi della vicenda Siri e sul futuro dell’esecutivo. Per lui Salvini deve smetterla…. In particolare di prenderla sul personale come ha fatto sul caso Siri. Per questo secondo il ministro del lavoro: ci possiamo sedere intorno a un tavolo e affrontare una serie di temi che sono nel contratto di italianGoverno.Gli italiani sono stanchi di crisi di governo ...

All'attacco su autonomia e drogaNuove stoccate di Di Maio a Salvini : Di Maio apre subito nuovi fronti con la Lega, dopo le reciproche dichiarazioni di "riappacificazione" fatte a conclusione del caso Siri. "Possiamo non essere d'accordo sull'autonomia scritta così. Abbiate pazienza: posso essere d'accordo che Lombardia e Veneto debbano avere l'autonomia perchè hanno votato con referendum, ma non per creare sanità serie A e sanità di Serie B o scuole di serie A e scuole di serie B" Segui su affaritaliani.it

Il futuro del governo dipende più dai disastri di Salvini e Di Maio che da Siri : I danni causati dal populismo, secondo punto, sono quelli che riguardano l'economia, certo, ma sono anche quelli legati a un altro fenomeno di cui Salvini è stato carnefice e di cui potrebbe restare ...

Governo - Conte revoca le deleghe a Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Droghe - Luigi Di Maio contro Matteo Salvini : “Siamo tutti contro - basta minacciare il governo” : Scontro tra i due alleati di governo anche sul tema delle Droghe, dopo le minacce di Matteo Salvini sulla tenuta dell'esecutivo sulla questione. Risponde Luigi Di Maio: "Ogni persona è contro la droga, lo sono anche le vittime stesse. Siamo tutti contro le Droghe. basta minacciare il governo. basta. Gli italiani non ne possono più".Continua a leggere

Di Maio teme ritorsioni ma fa un'offerta a Salvini : pronti allo scambio flat tax-salario minimo : «Ora basta discussioni, basta litigi, non rispondiamo a eventuali provocazioni: dobbiamo tornare a lavorare insieme»: al termine del Consiglio dei ministri incentrato sul caso Siri Luigi Di Maio ...

Otto e mezzo - Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Su questo sono pronto mandare a casa il governo' : 'Si questo sono pronto a mandare a casa il governo'. Matteo Salvini , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , lancia un messaggio chiaro e netto a Luigi Di Maio : 'Io sulla droga con i Cinque Stelle ...

Di Maio e Salvini - divisi sul 3% : L’obbligo e la non necessità sono un ossimoro e come tale l’ossimoro marca distanze. Se si cala questo ossimoro nelle delicate relazioni di governo tra Lega e 5 stelle quella che viene fuori è una divergenza su una partita cruciale per il Paese, quella dello sforamento del tetto del 3%. É il parametro europeo per eccellenza: da Maastricht a oggi ha orientato l’azione sulle finanze pubbliche ...

Luigi Di Maio - il sondaggio riservato : "Lega sotto il 30% - e il M5s...". Una sciagura : scacco matto a Salvini : Da bravi manettari, quelli del Movimento 5 Stelle sono stati percorsi da un brivido di piacere a leggere di retate, inchieste e arresti che hanno colpito la politica nelle ultime 24 ore. I guai del centrodestra (indagine per tangenti che vede esponenti di Forza Italia nei guai in Lombardia, quella p

