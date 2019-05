Comune di Milano trasferisce indagati

Tatarella - io innocente ma mi dimetto. Lettera dimissioni a Comune Milano : "Sono innocente, le contestazioni che mi sono state mosse sono infondate, ma ho deciso di dimettermi dal Consiglio comunale". Sono le parole, affidate al suo legale, l'avvocato Luigi Giuliano, di Pietro Tatarella, il consigliere comunale milanese, ex vice coordinatore regionale di FI (sospeso ieri) e candidato alle Europee arrestato nella maxi inchiesta della Dda. Oggi nell'interrogatorio davanti al gip ha scelto di avvalersi della facolta' di ...

Meteo Milano - maltempo in arrivo : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico è stato emesso a decorrere dalle ore 9 di domani, venerdì 3 maggio. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione, si legge in una nota, consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro ...

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (6) : (AdnKronos) - Tra le linee di azione che l’amministrazione considera prioritarie, quelle relative alla disabilità. "In questo quadro va inserita la volontà di realizzare un grande centro per l’orientamento delle persone con disabilità e delle loro famiglie, per facilitarli nell’accesso ai servizi, a

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (5) : (AdnKronos) - Per dare risposta ai problemi delle sempre più numerose famiglie monogenitoriali, il Comune di Milano propone la consulenza del centro Gea 'Irene Bernardini' che si occupa di sostenere i genitori e gli adulti che hanno responsabilità affettive ed educative verso i bambini e i ragazzi p

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (4) : (AdnKronos) - Tra le tendenze evidenziate nel documento, particolare rilevanza assume quella relativa all’invecchiamento della popolazione: i dati del Sistema informativo del Comune di Milano relativi alle proiezioni della popolazione per il 2030 permettono di visualizzare chiaramente come la città

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare (2) : (AdnKronos) - "Tutto ciò - si legge nel comunicato di Palazzo Marino - è stato reso possibile grazie alla scelta dell’amministrazione di non arretrare sul piano delle risorse messe a disposizione per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà: sono 52 milioni di euro i fondi che il Comune in

Milano : Comune - approvato il nuovo piano di sviluppo del welfare : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Un documento che descrive le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni, racconta il lavoro che è stato svolto e gli obiettivi su cui l'amministrazione intende impegnarsi per il futuro. Si tratta del nuovo piano di sviluppo del welfare che è stato adottato

Milano : Comune - piazza Gasparri si rifà il look : Milano, 26 apr. (AdnKronos) - Il modello è quello usato per Dergano lo scorso settembre, la logica quella applicata anche per Angilberto II e, appena un mese fa, per Porta Genova. piazza Gasparri, quartiere Comasina, è pronta a rifarsi il look con un progetto di riattivazione dello spazio pubblico ‘

Milano. Il Comune affida in concessione tre impianti sportivi : Approvate le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione d’uso di tre impianti sportivi di proprietà comunale. Si tratta del

Allerta Meteo Lombardia : il Comune di Milano attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Piogge in arrivo su Milano. Un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e vento forte è stato emesso a decorrere da stasera, a partire da mezzanotte. Il Comune dispone pertanto l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a ...

San Siro oscilla - il Comune di Milano assicura l’agibilità [DETTAGLI] : Durante la partita Milan-Atalanta lo stadio di San Siro ha ‘oscillato’, o meglio c’è stata una oscillazione al terzo anello, ma il Comune assicura l’agibilità. Un fenomeno che accade a particolari frequenze (come era ad esempio successo durante i concerti di Vasco Rossi). La commissione di vigilanza del Comune di Milano, spiegano da Palazzo Marino confermando quanto apparso sulle pagine del Corriere della Sera, ha ...

Milano : in 25mila chiedono casa popolare - Comune ne assegna solo 859 : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - A Milano ci sono oltre 25mila famiglie che nel 2018 hanno fatto domanda o sono in graduatoria per avere una casa popolare e di queste circa 2mila sono nuclei familiari in grave stato di bisogno abitativo, un numero aumentato del 542% in dieci anni, visto che nel 2008 er

Maltempo - Comune di Milano : stato di preallarme e monitoraggio attivo di Seveso e Lambro : E’ stato emanato un avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico a decorrere dalle ore 21 di oggi, sabato 13 aprile, fino alle ore 15 di domenica 15 aprile. Pertanto dalle ore 21 di questa sera il comune dispone l’attivazione del COC, il centro operativo comunale in via Drago, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza. L’attivazione consiste nel monitoraggio dei livelli idrometrici ...

