' Centrifughe del sangue' illegali scoperte e denunciate dai carabinieri del Nas

agi

(Di giovedì 9 maggio 2019)prelevato ai pazienti e poi loro reinfuso una volta lavorato e concentrato per mezzo di apparecchiature convenzionalmente denominate "del". Il tutto in modo illegale e senza le previste autorizzazioni. È uno dei fenomeni rilevati daidel Nas impegnati in una serie di controlli su studi medici e ambulatori di tutta Italia. Si tratta di una tecnica di medicina estetica, ormai consolidata a livello internazionale, denominata "PRP" (plasma ricco di piastrine), applicata presso alcune cliniche private, poliambulatori e anche studi odontoiatrici, finalizzate a processi di rigenerazione cellulare con fattori di crescita piastrinici a scopo dermatologico e di ricostruzione maxillo-facciale. "L'esecuzione di tali fasi di manipolazione dele dei suoi derivati - spiegano i- se condotte in assenza di corretta ...