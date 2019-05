Non la volevo! Uccide la figlia 5 giorni dopo il parto tagliandole la gola

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Sorridente insieme al marito mentre è in ospedale e tiene in braccio la figlioletta appena nata, così si era mostrata in una foto pubblicata sui social Hiralbahen Bhavsar, mamma 29enne statunitense che appena pochiha ucciso quella stessa bimba in casa sua in maniera atroce,la. Dietro quello scatto da famigliola felice realizzato dal compagno, infatti, si nascondeva un terribile malessere interiore da parte della donna di cui però nessuno si è accorto in tempo. "Non volevo quella bambina" ha confessato infatti la ventinovenne agli inquirentiessere stata arresta dalla polizia nella sua casa di Little Ferry, nello stato del New Jersey.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...