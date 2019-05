Siri revocato da Conte | senza voto in Cdm Di Maio esulta | Salvini non fa barricate

Cdm - il premier Conte ha revocato Siri | Salvini : "Raggi indagata da anni è al suo posto" | Di Maio : "Discontinuità col passato" : Il premier ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri , indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca è stato adottato dal premier , sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto. Conte ora chiederà la sottoscrizione della revoca al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

