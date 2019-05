Sblocca cantieri | 1 174 emendamenti al Senato Mit | ‘Proteggere da responsabilità

Dl Sblocca cantieri - fond. Inarcassa : no a incentivo 2% : Roma, 8 mag., askanews, - "Ci appelliamo al Governo affinché intervenga per modificare le norme contenute nel Decreto nelle parti riguardarti la reintroduzione dell'incentivo del 2% per le attività di ...

Anche la tassa sui rifiuti in bolletta della luce - proposta nel decreto Sblocca cantieri : Da anni ormai la bolletta per l’energia elettrica è diventata strumento utile Anche per pagare il canone Rai. Infatti la tassa per i possessori di un apparecchio radio-televisivo viene pagata dal contribuente a rate nelle bollette dell’energia elettrica di casa. Una soluzione che stando alle statistiche ha ridotto drasticamente i mancati pagamenti del canone Rai che risultava essere una delle tasse più evase dagli italiani. Adesso sembra ...

Appalti : Ance - 'Sblocca cantieri non sia solo slogan elettorale' : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - "Ci sono 600 cantieri bloccati che valgono 55 miliardi. Sbloccarli rimetterebbe in moto l’economia, l’indotto e l’occupazione. Lo Sblocca cantieri e il Decreto Crescita sono buoni segnali, ma ci aspettavamo di più. Temiamo che siano solo uno slogan elettorale e che alla

Sblocca cantieri - Confindustria : “Efficacia dipenderà da tempi di attuazione”. Sindacati : “Favorisce pratiche opache” : Il decreto Sblocca cantieri rappresenta “un segnale di inversione di tendenza nelle politiche del Governo, nella direzione di una ritrovata attenzione alle ragioni della crescita“, ma gli “effetti sull’economia” della norma “dipenderanno molto dall’efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva attuazione“. È il parere di Confindustria, espresso in audizione al ...

Sindacati bocciano Dl Sblocca-cantieri : ... ad esempio con l'abrogazione del passaggio al Cipe per l'approvazione di infrastrutture strategiche.E:"Di dubbia utilità" la Centrale unica degli appalti", "facilmente gestibile dalla politica".

Sindacati bocciano Dl Sblocca-cantieri : 13.44 Nel decreto sblocca-cantieri "nessuna norma di accelerazione per l'utilizzazione degli investimenti,in quanto poco o niente è stato fatto per limitare i tempi dei processi autorizzativi e burocratici". Così Cgil, Cisl e Uil. E' un provvedimento, dicono i Sindacati in audizione al Senato, che "favorisce pratiche opache e discrezionali", ad esempio con l'abrogazione del passaggio al Cipe per l'approvazione di infrastrutture ...

Confindustria : Sbloccare cantieri fermi : E avverte: gli effetti sull'economia "dipenderanno molto dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva attuazione". Il decreto avrebbe comunque un "limitato ...

Confindustria : Sbloccare cantieri fermi : 12.56 "E' necessario riaprire subito i cantieri fermi, completare i lavori che sono sospesi e utilizzare le risorse già stanziate". Lo sottolinea Confinstria in audizione al Senato sul decreto Sblocca-cantieri insistendo sullo "sblocco delle opere già programmate e finanziate" con "specifiche misure". E avverte: gli effetti sull'economia "dipenderanno molto dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva ...

Sblocca cantieri - Confcommercio : "Bene il dl - ma non più rinvii" : Bene il decreto Sblocca cantieri ma è necessario far partire subito i lavori e sistemare alcuni "profili di criticità" . È il parere espresso da Confcommercio in audizione sul provvedimento alle ...

Sblocca cantieri - Confindustria al governo : "Ripartire subito" : Anche le tempistiche sono fondamentali per avere effetti sull'economia. Secondo Confindustria molto dipenderà "dall'efficacia e dalla semplicità delle misure, nonché dai tempi della loro effettiva ...

Sblocca cantieri - la denuncia degli ambientalisti : “Si rischia di rendere meno trasparente il settore dei lavori pubblici” : Iniziano oggi le audizioni sul decreto Sblocca cantieri, all’esame delle Commissioni lavori pubblici e Ambiente del Senato con il termine per gli emendamenti fissato per il 7 maggio, alle 18. E mentre è già stato preannunciato che verrà modificata la norma che escluderebbe dalle gare per appalti pubblici le imprese che hanno ricevuto un avviso di accertamento dal fisco, arriva la bocciatura degli ambientalisti. Kyoto Club, Legambiente e Wwf ...

Berlusconi torna all'attacco : "Sbloccacantieri è una farsa" : ... per i posti di lavoro che mancano...Questo governo fa male all'economia e alle imprese, produce disoccupazione, ci fa perdere posti di lavoro, attenta alle nostre libertà'. Un esempio concreto è che ...

Sbloccacantieri - tredici provvedimenti da riscrivere : tutto fermo per sei mesi : tredici provvedimenti da riscrivere fra decreti e linee guida Anac, tra vecchio e nuovo codice. Il mercato rischia il caos. Nessuna norma per alleggerire il carico di procedure e autorizzazioni che portano a otto anni il periodo per arrivare alla gara...