Quindicenne drogata e violentata | l' amica la vende per un tiro di coca

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Serenella Bettin Costretta dall'a sniffare e a fare sesso con due marocchini Venduta per un «attimo» di droga. La testa sul tavolo, presa per i capelli, costretta a sniffare e poi, a più riprese. È il racconto della ragazzina di quindici anni, del Basso Vicentino, stuprata nella villa dell'di quindici anni più grande di lei. La ragazzina aveva conosciuto quest'di 31 anni, Elisa Faggion, in una clinica; le due avevano iniziato a frequentarsi, andavano insieme nei centri commerciali, a fare shopping, fino a che un giorno l'trentunenne ha invitato la ragazzina a trascorrere il fine settimana nella villa di famiglia a Trissino, sempre nel vicentino. E il programma del 26 ottobre scorso prevedeva prima una tappa al «Black Rose» e poi la cena. Quella sera però si sono presentati anche due marocchini: Nadir El Fettach, 27 anni, fisioterapista di ...

