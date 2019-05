Nucleare Iran | Mosca accusa gli Usa

Nucleare Iran - ultimatum di Rohani : risposta in 60 giorni o riparte l'arricchimento dell'uranio : Due mesi di tempo. Se Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania “non renderanno operativi i loro impegni, in particolare nel settore petrolifero e bancario, l’Iran smetterà di limitare le sue attività di arricchimento dell’uranio. Il presidente Hassan Rouhani ha annunciato la decisione presa dal Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale in un discorso al Parlamento trasmesso dalla tv di stato ...