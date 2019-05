Liverpool non dimenticherà facilmente questo You' ll Never Walk Alone

VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 - Valverde sconvolto : “Non so cosa sia successo…” : Ernesto Valverde aveva garantito che, dopo la clamorosa eliminazione subita un anno fa ad opera della Roma, il Barcellona aveva capito la lezione e non sarebbe più successo. Ieri sera, ad Anfield, invece, i blaugrana hanno fatto addirittura peggio. Incassare un 4-0 così, senza repliche, con gli avversari per giunta falcidiati dagli infortuni è un vero e proprio peccato capitale per Valverde ed i suoi giocatori. L’allenatore dei catalani, a ...

Gazzetta : “Il Liverpool non guarda in faccia nessuno. Il Barça deve reinventarsi” : Nessun’altra squadra, se non il Liverpool, avrebbe potuto portare a termine un’impresa come quella della rimonta sul Barcellona, non nel modo in cui lo ha fatto ieri. Il commento di Alessandro de Calò sulla Gazzetta dello Sport è tutto da leggere. “Il Liverpool è così, non guarda in faccia nessuno: il vecchio Milan se lo ricorda bene. Anfield, poi, ha una mistica che attraversa la storia senza perdere un pelo della sua potenza. ...

Liverpool : Klopp conferma che Salah non giocherà con il Barcellona : Il manager dei Reds, Jurgen Klopp, ha confermato nella conferenza della vigilia della semifinale che l’attaccante egiziano non potrà essere a disposizione.PRONOSTICO E PROBABILI FORMAZIONI DI Liverpool-BarcellonaMohamed Salah non giocherà. Lo ha confermato Klopp nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno con il Barcellona. Nell’ultimo turno, disputato sabato scorso a Newcastle e vinto dai Reds per 2-3, ...

Liverpool - Klopp : «Remuntada? Ci proveremo - ma non è detto che funzionerà» : Liverpool - Dopo la gran fatica di sabato scorso, che ha permesso al Liverpool di superare nei minuti finali il Newcastle grazie alla rete di Origi centrando la prima posizione in Premier in attesa ...

Liverpool-Barcellona - Mohamed Salah non ci sarà dopo la commozione cerebrale : out anche Firmino : Champions League, Liverpool rimaneggiato offensivamente contro il Barcellona, l’impresa si fa sempre più ardua L’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, salterà il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. A darne notizia il tecnico dei ‘reds’, Jurgen Klopp, nella conferenza stampa pre-gara. L’attaccante egiziano è rimasto vittima di un infortunio nel match di sabato sera contro il ...

Barcellona - Valverde non si fida del Liverpool : “3-0 buon risultato - ma…” : Il 3-0 è un ottimo risultato in vista del ritorno, ma non basta ad Ernesto Valverde per sentirsi tranquillo. Il tecnico del Barcellona non vuole cali di concentrazione. Ecco le sue parole. “E’ chiaro che si riparte da un buon risultato ma non è ancora chiusa, lo dimostra quello che si è visto mercoledì: sappiamo di cosa è capace il Liverpool. Abbiamo uno stile di gioco definito, ma a volte bisogna anche adattarsi agli ...

Premier - Guardiola : “Il ko in Champions non condizionerà il Liverpool” : Le parole di Pep Guardiola nella conferenza di presentazione del match di Premier League contro il Leicester, penultimo atto del duello con il Liverpool: “E’ stata una bellissima partita, mi sono divertito. Il Liverpool è stato straordinario e non si farà condizionare dallla sconfitta. Ha lottato tanto in questa stagione, col Newcastle non avrà una gara facile come non l’avremo noi col Leicester. Messi ha fatto la ...

Champions - Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la nona finale : Uno straordinario Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la sua nona finale di Champions League. Primo tempo senza un attimo di tregua, tra rapidi capovolgimenti di fronte e azioni a ...

Barcellona-Liverpool - Messi ammonisce : “non è ancora finita. Il gol su punizione? Fortunato perchè…” : Il numero 10 blaugrana ha analizzato il match del Camp Nou, sottolineando come ci sia ancora un ritorno da giocare Un 3-0 che non ammette repliche, che mette il Barcellona con un piede e mezzo in finale di Champions League. Liverpool annichilito al Camp Nou, distrutto da un Lionel Messi formato maxi capace di piazzare una doppietta super che gli vale il traguardo dei 600 gol in carriera. AFP/LaPresse Una serata da ricordare, che non deve ...

Messi e il tabù Liverpool - i Reds una delle 6 squadre a cui non ha segnato : tra le altre ci sono due italiane : Clamoroso a dirlo, ma esistono squadre in Champions League contro le quali Messi è rimasto a secco. Tra queste il Liverpool, avversario di stasera. Due gare in carriera per l’argentino contro i Reds e nessun gol. Niente goal anche contro l’Atletico Madrid, contro cui Messi in Europa è rimasto a bocca asciutta in quattro occasioni. Tra le squadre che possono vantarsi di aver bloccato Messi c’è anche il Rubin Kazan. Per i ...

Valverde teme il Liverpool : "Vogliamo vincere - ma non dobbiamo prendere gol" : Ernesto Valverde ha le idee chiare in vista dell'andata della semifinale di Champions contro il Liverpool e preferisce volare basso. " Vogliamo vincere, ma sappiamo anche quanto sia importante evitare ...