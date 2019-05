Il decreto sicurezza mette ko il sistema dell' accoglienza | ondata di licenziamenti

Sicurezza - Viminale prepara decreto “Spazza Clan”. 800 assunzioni per rapida notifica sentenze a mafiosi e trafficanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha pronto un decreto Sicurezza-bis, già ribattezzato norma “Spazza Clan” che prevede ottocento assunzioni straordinarie per 25 milioni di euro spalmati in due anni. Un aumento di personale che avrà l’obiettivo di notificare le sentenze alle migliaia di condannati in via definitiva che restano liberi per le lentezze della burocrazia. “Per me contano i fatti, le chiacchiere le ...

Caccia a migliaia di condannati : un'emergenza nazionale - arriva il decreto sicurezza bis : 800 assunzioni per dare la Caccia a migliaia di condannati: solo a Napoli sono più di 12mila coloro che restano liberi per...

Salvini prepara un decreto sicurezza bis - stretta su mafie e scafisti : Pronta la norma spazzaclan che dovrebbe consentire l’immediata esecuzione delle sentenze di condanna a mafiosi, camorristi e 'ndraghetisti mai notificate per mancanza di personale

Salvini prepara un decreto sicurezza bis - stretta su mafie e scafisti : ROMA - Nuove norme per rendere più efficace la lotta alle mafie, contro gli scafisti e a tutela delle forze dell'ordine. C'e un decreto sicurezza bis sul tavolo del ministro dell'Interno Matteo ...

Bologna - Tribunale smentisce il decreto Sicurezza. Salvini pronto al ricorso - ma il ministero non è citato : Non può certo essere considerato un sindaco disobbediente Virginio Merola, PD,, che a Bologna ha applicato alla lettera la direttiva emanata dal Viminale sui richiedenti asilo. Ora però il Tribunale ...

La sentenza di Bologna è solo l'inizio. La bomba del decreto sicurezza deve ancora esplodere : Dopo l’ordinanza del tribunale di Firenze, ecco quella del tribunale di Bologna: il divieto di registrazione dei richiedenti asilo all’anagrafe, uno dei tasselli più contestati del decreto Sicurezza, è stato smontato ancora una volta, suscitando tutta l’irritazione di Matteo Salvini. “Una sentenza v

Il decreto sicurezza fa acqua anche a Bologna : Il tribunale di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo a cui il Comune aveva negato l’iscrizione anagrafica in base al decreto sicurezza fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini (n. 113/2018). Poiché, contrariamente a quanto sostenuto da Salvini e dalla Lega, il dec

decreto sicurezza di Salvini - sulla retroattività la Cassazione ci ripensa : ROMA . retroattività del Decreto sicurezza, la Cassazione ci ripensa . Le sezioni unite civili dovranno dirimere il 'nodo' giurisprudenziale sulle norme in materia di permessi umanitari, contenute ...

Migranti - Bologna smentisce il decreto sicurezza. Salvini : "Il giudice si candidi e si faccia eleggere" : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il tribunale e si candidi con la sinistra' ha dichiarato Salvini. Parole contro cui si è scagliato il ...

Migranti - Bologna smentisce il decreto sicurezza. Salvini : “Il giudice si candidi e si faccia eleggere” : È scontro aperto tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e i tribunali. Dopo la decisione di Firenze che ha obbligato il Comune di Scandicci a registrare come residente un richiedente asilo somalo, anche il giudice civile di Bologna è arrivato a una conclusione analoga nel caso di altri due richiedenti asilo. Sentenze che sconfessano il decre...

Matteo Salvini - i giudici calpestano il decreto sicurezza e lui li asfalta : 'Sentenza vergognosa' : Se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le legge per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito ...

Matteo Salvini - i giudici calpestano il decreto sicurezza e lui li asfalta : "Sentenza vergognosa" : I giudici del Tribunale di Bologna hanno accolto il ricorso di due stranieri che si sono visti rifiutare la richiesta di iscrizione all'anagrafe comunale, così come prescritto dal decreto sicurezza voluto e convertito in legge dal Parlamento. Secondo i giudici bolognesi, quindi, il Comune di Bologna

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negato per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati

Il Tribunale di Bologna ha deciso che due richiedenti asilo possono iscriversi all’anagrafe - dopo che era stato loro negata per via del decreto sicurezza : Il Tribunale civile di Bologna ha accolto il ricorso di due richiedenti asilo ai quali, per via del decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini, era stata negata la possibilità di iscriversi all’anagrafe. Il Corriere della Sera scrive che i magistrati