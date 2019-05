Due sorelline azzannate da pitbull

Due sorelline azzannate da un pitbull - grave una bimba di 18 mesi : Si trova in rianimazione una delle due sorelline aggredite mentre si trovavano a Santhià nel Vercellese. A dare l’allarme il...

Vercelli - il pitbull di famiglia aggredisce Due sorelline. Grave bimba di un anno e mezzo : Una bambina di 18 mesi e la sorellina di 12 anni sono state aggredite nella tarda serata di ieri dal pitbull di famiglia. Entrambe ricoverate, la più piccola versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

