Donkey Kong Jr | VS Excitebike e Clu Clu Land sono i prossimi classici NES in arrivo per

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo cheJr., VS.e Clu Clusaranno aggiunti al catalogo diNES per gli abbonati a Nintendo Switch Online il prossimo 15 maggio.Nel classico senza tempoJr., vestirete i panni del figlio die il vostro obiettivo è salvare vostro padre, che è stato rapito e imprigionato in una gabbia da Mario. Per fare questo, dovrete fare affidamento sulle abilità di salto e arrampicata per arrivare fino alla gabbia.In VS.vi aspettano frenetiche corse in sella alla moto da cross, mentre in Clu Clutornerete a vestire i panni del pesciolino rosso Bubbles e il vostro obiettivo sarà quello di raccogliere i gioielli nello stagno senza essere colpiti dai nemici. Leggi altro...

