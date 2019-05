Direttore dell' ufficio postale ruba soldi ai suoi clienti | intascati 132 200 euro

Basket – Bogdan Tanjevic si autosospende dal ruolo di Direttore tecnico dell’Italia : Come confermato da un comunicato ufficiale della FIP, Bogdan Tanjevic si è autosospeso dal ruolo di direttore tecnico dell’Italia La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che il Signor Bogdan Tanjevic si è autosospeso dall’attuale incarico di direttore tecnico Generale, “a causa di alcuni problemi familiari sopraggiunti”, attraverso una lettera indirizzata al Presidente Federale. ...

Game of Thrones - il Direttore della fotografia difende il terzo episodio : Game of Thrones, il terzo episodio ha una fotografia scura? Il direttore della fotografia lo difende. Ma si è trattato anche di un problema di compressione fatta dalle emittenti? Abbiamo visto che domenica il terzo episodio di Game of Thrones ha generato interazioni record su Twitter. E se la maggior parte dei tweet riguardavano gli eventi accaduti nell’episodio, un numero importante tra questi invece criticava la scelta della fotografia ...

Il Consiglio dei ministri ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a Direttore generale della Banca d’Italia : Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha ratificato la nomina di Fabio Panetta a direttore generale della Banca d’Italia, la Banca centrale della Repubblica italiana. Si tratta di una conferma, dopo che a fine marzo Panetta era stato scelto come

Il Direttore della prigione di Guantanamo è stato sollevato dall’incarico dopo un’indagine interna : Il direttore della prigione di Guantanamo, il contrammiraglio della Marina militare statunitense John Ring, è stato sollevato dall’incarico dopo un’indagine interna che ha portato a una “perdita di fiducia nella sua capacità di comandare”. L’esercito statunitense non ha diffuso altri dettagli

L'ex Direttore della CIA si è 'infiltrato' ne Il Trono di Spade : È stata la CIA ad annunciare la comparsa di Cohen nella serie su Twitter : "Uno dei vantaggi di lavorare per la CIA è quello di viaggiare nel mondo. A volte questo vantaggio si estende ad altri regni"...

Maison Schiaparelli - cambio della guardia. Daniel Roseberry Direttore artistico : Oggi ci troviamo a porci domande altrettanto grandi: come è l'arte? cos'è l'identità? come ci vestiamo per la fine del mondo? Schiaparelli rispose a queste domande con candore e humor - aggiunge ...

Le Acli di Faenza ricordano l'ex Direttore dell'Istec Cnr Gian Nicola Babini : ISTEC CNR L'Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici, Istec-Cnr, si configura come l'unica struttura di ricerca del Cnr, e la più grande struttura italiana operante nel paese con ...

Radio Radicale - il Direttore chiede proroga e nuova gara. Conte : se ne parla agli Stati Generali dell'Editoria : Un giorno di sofferenza per gli uomini che fanno e hanno fatto grande Radio Radicale. Perché oltre ad essere a rischio il futuro della redazione, oggi è morto a Roma Massimo Bordin, storico direttore ...

Inter - il Direttore della comunicazione Faulkner lascia il club : Robert Faulkner, direttore della comunicazione dell’Inter, lascia da oggi la società nerazzurra, secondo quanto appreso dall’Ansa. Arrivato nel club nel 2015 dopo l’esperienza come capo della comunicazione Uefa, il dirigente ha già salutato oggi i dipendenti della società. Faulkner (il cui contratto scadrà ufficialmente il prossimo giugno ma lascerà da subito la società) nella sua […] L'articolo Inter, il direttore della comunicazione ...

"Quella della Marini si può piazzare da tutte e due le parti". Il gran daffare del Direttore generale per accontentare la Governatrice Pd : "Quella della Marini (..) si può piazzare da tutte e due le parti e la mettiamo lì anche da te, quindi a sto punto dico... scorriamo la quinta che dice che è brava perché è laureata in lettere, perché Dio cane volemo solo...". Nelle parole del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia Emilio Duca emerge tutto il gran daffare per garantire la vittoria dei concorsi pubblici riservati ai ...

Tg1 - l’ad della Rai Salini : “La lite tra il Direttore e il suo vice? Attendo l’inchiesta interna - ma Carboni non è litigioso” : La rissa tra il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni e il suo vice Angelo Polimeno Bottai – raccontata oggi dal Fatto Quotidiano – finisce in commissione di Vigilanza Rai. Durante l’audizione dei vertici dell’azienda di viale Mazzini – il presidente Marcello Foa e l’ad Fabrizio Salini – il tema è stato introdotto dalla deputata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè che ha sottolineato la ...

A giugno il nuovo Direttore generale della Fao. Per la prima volta si presenta una donna : Un confronto acceso, ma molto utile quello avvenuto a Roma pochi giorni fa fra due dei quattro candidati alla Direzione generale della Fao, e cioè tra la francese Catherine Geslain-Lanéelle e il georgiano Davit Kirvalidze. Promosso da Ispi e da Chatham House in vista dell'elezione del nuovo direttore generale prevista nella seconda metà di giugno, il faccia a faccia è servito anche per confrontarsi in un pubblico ...

Giorgio Metta - il papà di Icub è il primo Direttore scientifico dell'Iit dopo l'era Cingolani : Si tratterà di portare avanti e sviluppare ancora maggiormente la ricerca applicata nei campi della robotica, della scienza computazionale, dei nanomateriali e delle scienze per la vita, dai robot ...

Da Giugno SSR lascia DTT - parla il Direttore della Tv Svizzera Italiana : Dal 3 Giugno 2019, la Società Svizzera di radiotelevisione SSR non trasmetterà più i suoi canali TV in digitale terrestre (DVB-T). Per il Paese, è tutto sommato un piccolo passaggio tecnologico: inciderà sul 2% delle famiglie. Per il nord Italia si chiude invece un'epoca: neppure i...