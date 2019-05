Casa ai rom | Raggi contestata  a Casal Bruciato - Il video

Casal Bruciato - Raggi assediata e insultata. "Rom restano dove sono" : Ingiurie e frasi sessiste a Virginia Raggi , sindaca di Roma , che stamani a Casal Bruciato , quartiere a est della Capitale,, ha incontrato una famiglia di nomadi assegnataria di un appartamento ...

Casal Bruciato - il ragazzo che urlava contro i rom : “Mai detto ‘ti stupro’. Io di Casapound? No”. Ma c’è foto con la pettorina : “I giornali dicono che ho detto ‘ti stupro’, non l’ho detto. Ho detto altre brutte parole e mi scuso, ieri non si ragionava molto bene”. A 24 ore dalla protesta di alcuni cittadini e di militanti dell’estrema destra romana sotto l’abitazione assegnata a una famiglia rom a Casal Bruciato, il ragazzo ripreso mentre urla ‘ti stupro’ alla donna che rientra in casa diffonde un video. Nel filmato, ...

Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato : con lei direttore Caritas : Roma – Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sta incontrando in questo momento la famiglia Rom nell’appartamento assegnato in via Satta, a Casal Bruciato. Con lei sono presenti i vicini di casa, il direttore della Caritas, don Ben Ambarus, e un delegato del Vicariato. L'articolo Raggi incontra famiglia rom a Casal Bruciato: con lei direttore Caritas proviene da RomaDailyNews.

Casal Bruciato - Virginia Raggi in visita alla famiglia rom assediata : “Mafiosa - schifosa - buffona. Portali a Casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, al suo arrivo a casal Bruciato è stata accolta dagli insulti dei partecipanti al sit-in contro l’assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom. “Buffona”, “non sei la nostra sindaca”, “Portali a casa tua” sono le urla lanciate contro la prima cittadina che, in tarda mattinata, è arrivata nella periferia della capitale per manifestare la propria solidarietà alle ...

