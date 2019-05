Video e testo di Michkere di Michelle Hunziker | trash-parodia per lanciare un nuovo

Video - testo e traduzione di If I Can’t Have You di Shawn Mendes - l’amore appassionato con gli occhi dell’r’n’b : If I Can't Have You di Shawn Mendes arriva come un fulmine a ciel sereno a un anno di distanza dal lancio dell'ultimo album, l'omonimo, pubblicato il 25 maggio 2018. Il brano è un nuovo inedito e ci mostra il cantautore canadese alle prese con una dedica appassionata a una donna alla quale manifesta l'impossibilità di vivere una vita normale se al suo fianco non vi fosse lei. Il testo è stato scritto dallo stesso Mendes in collaborazione ...

Video - testo e traduzione di Breaking Down The Door di Santana feat. Buika - un incantesimo rock al servizio di fiati e sensualità : Che il rock fosse come il grigio (o il nero?), visto che si adatta a tutto, lo avevamo già imparato a Woodstock, quando nel 1969 in Soul Sacrifice vedevamo una chitarra elettrica convolare a nozze con i congas, ed ecco che l'incantesimo si ripete con Breaking Down The Door di Santana feat. Buika, il singolo estratto dall'album "Africa Speaks" in uscita il 7 giugno con la produzione di Rick Rubin. Sì, proprio "quel" Rick Rubin che ha prodotto ...

Video - testo e traduzione di Radio dei Rammstein - un attacco alla censura che risveglia le paure più remote? : Radio dei Rammstein è il secondo schianto entusiasta di una band che ha ritrovato vigore, se ci soffermiamo su ciò che per ora conosciamo del nuovo disco di Till Lindemann e soci. Diciamola tutta: con "Rosenrot" (2005) e "Liebe Ist Für Alle Da" (2009) avevamo capito che qualcosa si era perso per strada dopo "Mutter" (2001) e "Reise, Reise" (2004), pur con la presenza di brani come Rosenrot, Mann Gegen Mann e Benzin, ma soprattutto Rammlied e ...

Testo e Video del nuovo singolo di Taylor Swift ME! con Brandon Urie - tripudio di colori e gatti per l’addio a Reputation : Dopo il countdown che ha alimentato l'attesa sui social network, il nuovo singolo di Taylor Swift ME! ha visto finalmente la luce venerdì 26 aprile, come primo estratto dal prossimo album di inediti che inaugura la nuova era discografica della popstar dopo Reputation. Trattasi in realtà di un featuring perché ME! vede la partecipazione di Brandon Urie, il frontman dei Panic! At the Disco: la collaborazione sembra aprire la strada ad un disco ...

La bellezza dell’inquietudine raccontata in Canta Che Ti Passa dei The Zen Circus (Video e testo) : La misantropia di Appino e soci è ormai assodata e lo avevamo imparato con Andate Tutti Affan**lo, e anche se L'Amore È Una Dittatura ci aveva mostrato l'espressione più acido-romantica di uno dei più importanti nomi dell'indie italiano, Canta Che Ti Passa dei The Zen Circus è una nuova spinta distorta dell'odi et amo dell'inquieto Catullo, filtrata con l'odore di benzina di una vecchia utilitaria amplificata da una testata valvolare. Appino sa ...

Video - testo e traduzione di Stand Still di Zayn - un viaggio sensoriale con le ali del trip hop : Pochi giorni dopo l'uscita di "Icarus Falls" avevamo già notato che Stand Still di Zayn era la traccia più interessante del disco. Poche ore fa l'ex One Direction ha sorpreso i suoi fan pubblicando il Video ufficiale senza preavviso, e quanto percepito in prima battuta ha trovato conferma: Stand Still è un brano onirico, dalle timide sfumature trip hop e di forte impatto spirituale. A metà tra un dipinto sull'immobilità del tempo e ...

Video e testo de L’Assalto Dei Lupi del Banco del Mutuo Soccorso - il prog-rock italiano non è mai morto : L'Assalto Dei Lupi del Banco del Mutuo Soccorso è puro, semplice e monumentale prog all'italiana. Il Banco è tornato e ci aveva già dato un assaggio con I Ruderi del Gulag: "Transiberiana" uscirà il 10 maggio e sarà il primo disco in studio dopo 25 anni. Era il 1994, infatti, quando il Banco pubblicava "Il 13", l'ultimo disco in studio con il compianto Francesco di Giacomo scomparso nel 2014, la voce più rappresentativa della formazione ...

Video e testo del nuovo singolo Sixteen di Ellie Goulding - un pop adolescenziale per ricordare i sedici anni : adolescenziale è l'aggettivo giusto per definire il nuovo singolo Sixteen di Ellie Goulding, rilasciato venerdì 12 aprile in anticipazione del nuovo album di inediti dell'interprete inglese. Dopo i primi due singoli Close to Me e Flux, il primo capace di scalare la classifica inglese e il secondo accolto invece in modo molto tiepido, la Goulding ha scelto di lanciare un nuovo inedito dal suo quarto disco in studio, il successore di Delirium ...

Andrà Tutto Bene di Levante è un detonatore pop sull’importanza di una rivoluzione (Video e testo) : Il cantautorato italiano continua a dipingere l'Italia di queste ore e lo fa con classe: dopo L'amore È Una Dittatura dei The Zen Circus e Dov'è l'Italia di Motta, Andrà Tutto Bene di Levante arriva come un grido più forte e più arrabbiato. Del resto Claudia Lagona - questo il suo vero nome - ci aveva già abituati alla sua elegante irriverenza già due anni fa, con il prezioso materiale contenuto nel'album "Nel Caos di Stanze Stupefacenti" ...

Video e testo di Rotelle di Zic - la progressione all’infanzia raccontata con il synth-pop : Con Rotelle di Zic possiamo scoprire, in quattro minuti precisi, lo strano mondo di cartapesta che affolla la mente del giovane cantautore toscano. Nelle stanze colorate della crew "Bonshakara" troviamo un sintetizzatore, un set di percussioni elettroniche, amplificatori valvolari e microfoni vintage, ma soprattutto una libreria di dischi che sicuramente attinge dalle correnti british più crepuscolari e aride, senza tralasciare la scuola ...

Testo e Video di Monopoly di Ariana Grande e Victoria Monét - nel duetto un coming out della loro bisessualità? : La data scelta per il rilascio aveva fatto pensare ad un potenziale pesce d'aprile, invece il video di Monopoly di Ariana Grande e Victoria Monét è arrivato per davvero. Lunedì 1° luglio è stata rilasciata la clip del brano che vede la popstar duettare con una delle sue migliori amiche nonché co-autrice di molti dei suoi successi. Si tratta del primo duetto inciso in studio per le due cantanti, che hanno lavorato insieme sin dai tempi del ...

Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino diventa cantante con Álvaro Tessa : Video e testo del duetto Luna Llena : Non solo attrice, modella, celebrità spagnola tra le più note nel mondo: Blanca Suarez de Le Ragazze del Centralino, la prima produzione originale Netflix in Spagna, è anche una cantante. O perlomeno si diletta in studio di registrazione. La protagonista de Las Chicas del Cable ha inciso un duetto con Álvaro Tessa, mostrando una certa duttilità nell'uso della voce che le permette di cimentarsi anche nel canto. L'attrice dal volto ...

Video - testo e traduzione di Do The Paranoid Style dei Bad Religion - un attacco punk contro il cospirazionismo americano : La carta vincente del punk-rock è quella della velocità, e grazie a questo vantaggio Do The Paranoid Style dei Bad Religion riesce in meno di due minuti di canzone a sparare a zero contro la società americana. La band di Greg Graffin, del resto, è sempre in prima linea nell'impegno politico tradotto in musica. Lo avevano dimostrato con The Biggest Killer in American History, Raise Your Voice e tantissimi altri brani, e quest'anno dimostrano di ...

Video - testo e traduzione di Barricades degli Editors - tra synth-pop crepuscolare e dark : Barricades degli Editors è una conferma all'ipotesi che tutti gli adoratori della band di Tom Smith considerano dagli esordi: le loro mensole sono cariche di vinili dei Cure, dei Joy Division, dei Kraftwerk, dei Dead Can Dance, dei Bauhaus e dei Depeche Mode. La voce profetica del frontman si fa strada nelle ferrovie tortuose della darkwave e del synth-pop, e gli Editors ci dimostrano che la corrente post-punk dei primi anni '80 non è mai morta. ...