Stipendi Rai | anche Bruno Vespa nel mirino dei tagli Giro di valzer tra i conduttori

Fabio Fazio - Augusto Minzolini : "La Rai non può pagare uno Stipendio così" : "Il problema dello stipendio di Fabio Fazio è semplice", ragiona Augusto Minzolini su Twitter: "Può un'azienda che vive di canone pagare degli stipendi alla Fazio? Io dico di no". Scrive ancora il giornalista ed ex direttore del Tg1: "La via maestra è mantenere Raiuno con il canone e privatizzare Ra

Rai - Paragone : “Tagliare Stipendio a Fazio? Niente favori a Mediaset”. E a Foa : “Programma logoro? Anche Porta a Porta” : “Tagliare i superstipendi in Rai è una battaglia che portiamo avanti praticamente da sempre, Fazio sicuramente ma Anche Bruno Vespa. Per evitare che tutto questo possa apparire un regalo a Mediaset e quindi a Berlusconi è imPortante rivedere subito Anche i tetti pubblicitari per non penalizzare Rai rispetto a Mediaset. Abbattiamo il canone togliendolo subito dalla bolletta e infine riorganizziamo la raccolta pubblicitaria eliminando un pò ...

Che tempo che fa - il presidente Rai : ‘Non più innovativo’. Salvini : ‘Fazio chiacchierone di sinistra - si tagli lo Stipendio’ : “Che tempo che fa è una trasmissione che va in onda da 16 anni, dal 2003. Forse è un format che non ha più quella carica innovativa che forse aveva all’inizio. Questo dovrebbe farci riflettere, spetta all’amministratore delegato trovare risposte opportune”. Il presidente della Rai Marcello Foa, a margine dell’incontro al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, lancia un chiaro messaggio a Fabio Fazio. Già nel mirino della ...

Rai : Salini difende Fazio. Salvini : 'Stipendio da tagliare' : L'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, difende Fabio Fazio definendo un "talento", mentre si chiude il caso Predappio. Ha rimesso il mandato, infatti, il caporedattore del Tg3 Emilia ...

Fabio Fazio - il piano della Lega per tagliare gli Stipendi Rai : 'Documento già la prossima settimana' : La battaglia della Lega di Matteo Salvini contro gli stipendi faraonici in Rai sta per entrare nel vivo, dopo gli ultimi attacchi del leader del Carroccio contro il cachet di Fabio Fazio, ben tre ...

Rai - arriva il piano della Lega per tagliare Stipendi faraonici : Sulla Rai sta per arrivare la sforbiciata voluta dalla Lega. Il Carroccio di fatto dichiara guerra ai contratti faraonici alla Fazio e chiede lo stop per i compensi faraonici e non parametrati e per quelli che incassano i dirigenti inutlizzati. La risoluzione della Lega che mette nel mirino Viale Mazzini di fatto è pronta. L'obiettivo primario è quello di ridurre i contratti come quello di Fazio che guadagna, come ha sottolineato più volte ...

Rai - adesso Salvini sfida Fazio : "Vengo se ti tagli lo Stipendio" : Matteo Salvini non tende la mano a Fabio Fazio . Il ministro degli Interni ribadisce il suo 'no' alla partecipazione a 'Che tempo che fa' dove prima del 26 maggio sfileranno tutti i leader politici ...

Quanto guadagna Elisa Isoardi : Stipendio in Rai a “La prova del cuoco” : Quanto guadagna Elisa Isoardi: stipendio in Rai a “La prova del cuoco” stipendio Elisa Isoardi nel 2019 Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982. A 15 anni si trasferisce a Roma per studiare in un collegio di suore in cui studia anche ragioneria. A 18 anni partecipa a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia nel 2000 in cui vince la fascia di Miss Cinema. Da questa vittoria arrivano diverse opportunità per lavorare in ...

Fabio Fazio - ascolti giù : la Rai pronta a ridurgli lo Stipendio : Alla Rai il lunedì non è un giorno qualunque. Perché viene dopo la domenica, la prima serata tv in cui la rete ammiraglia porta a casa gli ascolti più bassi della settimana. E siccome a portare a casa ...

Quanto guadagna Massimo Giletti : Stipendio a La7 e in Rai : Quanto guadagna Massimo Giletti: stipendio a La7 e in Rai stipendio Massimo Giletti e Quanto guadagna A fare discutere e appassionare la Rete non è solo lo stipendio dei parlamentari come Luigi Di Maio e di chi fa politica come Alessandro Di Battista ma anche dei personaggi tv. In particolare il tema, sollevato tante volte dal M5S, è calzante quando richiama l’utilizzo di risorse pubbliche. Recentemente si è discusso animatamente a ...

