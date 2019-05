Salone Libro:democrazia,non dividiamoci

zerocalcare : Ciao, non sarò al Salone del Libro la settimana prossima, non è stata una decisione semplice e non mi bastano 140 c… - stanzaselvaggia : La cosa più antifascista che si possa fare non è andare al Salone del libro o non andare al Salone del libro. È leggere un libro. - ilpost : Il museo di Auschwitz ha detto che non parteciperà al Salone del Libro di Torino se ci sarà anche la casa editrice… -

"Ildelè luogo di scambio,simbolo die convivenza. Coinvolge centinaia di migliaia di persone,è un esempio virtuoso per tutto il Paese.Questa esperienza deve unirci,non dividerci".Così gli organizzatori della manifestazione sulle polemiche nate per la presenza dell'editore Altaforte, vicino a Casapound,motivo per cui alcuni editori,scrittori,Anpi non partecipano. Intanto Comune di Torino e Regione presentano un esposto per apologia di fascismo in merito alle dichiarazioni del fondatore di Altaforte, Polacchi.(Di martedì 7 maggio 2019)