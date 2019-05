Rottamazione ter | c' è tempo fino a ottobre

Slitta la Rottamazione ter? : La riapertura dei termini della rottamazione ter potrebbe arrivare ''fino a ottobre, in modo da chiudere prima di novembre''. Ad affermarlo è il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Bitonci , nel corso della conferenza stampa sulla pace fiscale. Per riaprire i termini della rottamazione ter sarà presentato un emendamento al decreto legge crescita, ha spiegato ...

Rottamazione ter - Saldo e Stralcio : possibile riapertura dei termini. Date da ricordare : Proroga Rottamazione cartelle Anche dalla politica arrivano pressioni sul governo Lega M5S perché la richiesta delle associazioni di categoria venga accolta. I deputati di Fratelli d'Italia e ...

Cartelle esattoriali - Rottamazione Ter/ Salvini 'rivendica' successo Pace Fiscale : Cartelle esattoriali, nuova Rottamazione ter per i Comuni. Salvini rivendica il successo della Pace Fiscale, Aduc lo contesta

Rottamazione ter CARTELLE ESATTORIALI/ La Pace fiscale locale e la domanda sul Pd : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI. C'è attesa per la proroga della Pace fiscale, che intanto viene allargata anche agli enti locali

Rottamazione ter CARTELLE ESATTORIALI/ Salvini promette cambiamenti su Equitalia : La ROTTAMAZIONE ter delle CARTELLE ESATTORIALI dovrebbe essere presto prorogata, ma intanto è stata un successo sotto un doppio punto di vista

Rottamazione-ter - saldo e stralcio : i prossimi step : Definizione agevolata 2018, parte la seconda fase. Il via arriva con "gli adempimenti previsti per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e per i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la ...

PROROGA Rottamazione ter CARTELLE ESATTORIALI/ Lega e commercialisti pressano Tria : Pace fiscale, Salvini 'un milione e mezzo di adesioni'. ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI: si va verso la PROROGA: qual'è la data?

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della Rottamazione : Oltre 1,3 milioni di adesioni alla Pace fiscale. E di queste più di mezzo milione viaggia sul web. A poche ore dalla scadenza del termine del 30 aprile è il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a fornire il bilancio della rottamazione ter delle cartelle e del “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica...

Rottamazione cartelle esattoriali ter : no proroga/ Pace fiscale - code e boom domande : Rottamazione ter cartelle esattoriali, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della Pace fiscale.

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della Rottamazione : Si tratta di una risposta diretta non solo ai contribuenti, ma come precisa il sottosegretario della Lega all'Economia, Massimo Bitonci, «erano stati gli stessi professionisti del settore, ...

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della Rottamazione : La Pace fiscale oltre 1,3 milioni di adesioni. E di queste più di mezzo milione viaggia sul web. A poche ore dalla scadenza del termine del 30 aprile è il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a fornire il bilancio della rottamazione ter delle cartelle e del “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica...

Rottamazione ter CARTELLE ESATTORIALI : NO PROROGA/ Salvini - 'riapriremo pace fiscale' : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s PROROGA scadenza per usufruire della pace fiscale.

Rottamazione-ter - niente proroga Come accedere al servizio Fai DA te : Rottamazione-ter, mentre dal Ministero dell’Economia fanno sapere che al momento non è prevista nessuna proroga (chiesta da commercialisti, consulenti del Lavoro e dal vicepremier Matteo Salvini) della scadenza per presentare le domane (scadenza prevista per oggi) oltre a recarsi nelle sedi delle Agenzie della Entrate sarà ancora possibile entro le 24 di staser Segui su affaritaliani.it

Rottamazione ter CARTELLE ESATTORIALI/ Saldo e stralcio - Salvini chiede proroga a M5s : ROTTAMAZIONE ter CARTELLE ESATTORIALI, Saldo e stralcio: Salvini chiede a M5s proroga scadenza per usufruire della pace fiscale.