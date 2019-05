Playoff NBA – Golden State Warriors | DeMarcus Cousins vuole rientrare | “non voglio

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019)prima che finiscano i: il centro dilotta contro il tempo per un recupero lampo Dopo appena due partite, per altre le prime due della sua carriera aiha subito un grave infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto ad un lungo stop. Nonostante inon lo abbiano dato come ‘fuori per l’intera parte restante di stagione’, il suo recupero entro iappare complicato. DMC però è determinato a, almeno per le Finals, ammesso che glici arrivino. In una recente intervista,ha svelato la sua voglia dial più presto possibile: “il mio obiettivo è di non rimanere fuori dai giochi per tutti questi. Il fatto di rimanere seduto sembra come un brutto film, ma credo che avrà un lieto fine. Vedrete”.L'articolo ...

GruwFrequency : RT @SkySportNBA: ? #Celtics a un passo dall'eliminazione ?? “È il punto più basso di questo gruppo' #SkyNBA #NBA #NBAPlayoffs - GruwFrequency : RT @rprat75: Antetokounmpo e' troppo per Boston. Ecco come i Bucks hanno sbancato il Garden in gara 4: - ElGanspo : Harden dà il 2-2 a HoustonDurant e Curry, errori fatali -